Япония и Индия начали совместные авиационные учения

Детали

Ожидается, что четыре истребителя F-2 и четыре истребителя F-15 из японских Сил воздушной самообороны присоединятся к 11-дневным учениям воздушного боя к 26 января в районе авиабазы Хякури в префектуре Ибараки, к северо-востоку от Токио.

От ВВС Индии участвуют четыре истребителя Су-30МКИ, два транспортных самолета С-17 и самолет-заправщик Ил-78.

Учения были отложены из-за пандемии коронавируса, после того, как они были впервые согласованы между министрами иностранных дел и обороны двух стран.

По данным японского министерства, Индия является пятой страной, с которой Япония провела такие двусторонние учения после США, Австралии, Великобритании и Германии.

Дополнение

Наземные и морские силы самообороны Японии уже проводили совместные учения со своими индийскими коллегами.