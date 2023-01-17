Японія та Індія розпочали спільні авіаційні навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Японія та Індія розпочали свої перші в історії спільні авіаційні навчання поблизу Токіо. Про це повідомляє УНН з посиланням на Japan Today.
Деталі
Очікується, що чотири винищувачі F-2 і чотири винищувачі F-15 з японських Сил повітряної самооборони приєднаються до 11-денних навчань повітряного бою до 26 січня в районі авіабази Хякурі в префектурі Ібаракі, на північний схід від Токіо.
Від ВПС Індії беруть участь чотири винищувачі Су-30МКІ, два транспортні літаки С-17 і літак-заправник Іл-78.
Навчання були відкладені через пандемію коронавірусу, після того, як вони були вперше узгоджені між міністрами закордонних справ і оборони двох країн.
За даними японського міністерства, Індія є п'ятою країною, з якою Японія провела такі двосторонні навчання після США, Австралії, Великої Британії та Німеччини.
Доповнення
Наземні і морські сили самооборони Японії вже проводили спільні навчання зі своїми індійськими колегами.