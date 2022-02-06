Япония рассматривает вариант введения собственных санкций против России в случае вторжения в Украину - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Правительство Японии приступило к рассмотрению варианта введения собственных санкций против России в случае вторжения в Украину. Об этом сообщает газета Sankei со ссылкой на правительственные источники, передает УНН.
Детали
Так, разработкой содержания пакета ограничительных мер занимаются несколько ведомств, включая МИД и Министерство экономики, торговли и промышленности. Кроме того, японская сторона обсуждает этот вопрос с США по дипломатическим каналам.
Добавим
21 января премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден на переговорах "подтвердили необходимость продолжить тесное сотрудничество, направленное на предотвращение вторжения России на Украину".
Ранее США призвали Японию рассмотреть возможность введения экономических санкций против Москвы, если российские войска вторгнутся на Украину, сообщает агентство Kyodo.
По данным агентства, согласно американским и японским информированным источникам, Вашингтон по дипломатическим каналам обозначил Японии свою позицию и призвал официальный Токио усилить критику в отношении Москвы.