Японія розглядає варіант введення власних санкцій проти Росії у разі вторгнення в Україну - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Уряд Японії приступив до розгляду варіанту введення власних санкцій проти Росії у разі вторгнення в Україну. Про це повідомляє газета Sankei з посиланням на урядові джерела, передає УНН.
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Так, розробкою змісту пакету обмежувальних заходів займаються кілька відомств, включаючи МЗС і Міністерства економіки, торгівлі і промисловості. Крім того, японська сторона обговорює це питання з США по дипломатичних каналах.
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21 січня прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда і президент США Джо Байден на переговорах "підтвердили необхідність продовжити тісну співпрацю, спрямовану на запобігання вторгнення Росії на Україну".
Раніше США закликали Японію розглянути можливість введення економічних санкцій проти Москви, якщо російські війська вторгнуться на Україну, повідомляє агентство Kyodo.
За даними агентства, згідно з американськими і японськими поінформованими джерелами, Вашингтон по дипломатичних каналах позначив Японії свою позицію і закликав офіційний Токіо посилити критику щодо Москви.