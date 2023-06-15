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Япония рассматривает поставки в США снарядов, которые затем могут направить в Украину - The Wall Street Journal

Киев • УНН

 • 917596 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Япония ведет переговоры о поставках артиллерийских снарядов в США с целью пополнения запасов для украинского контрнаступления. Токио ищет пути помощи Киеву, несмотря на ограничения собственного законодательства на экспорт оружия, пишет газета Wall Street Journal, передает УНН.

Япония рассматривает поставки в США снарядов, которые затем могут направить в Украину - The Wall Street Journal

Детали

WSJ пообщалось с источниками, которые знакомы с ходом переговоров. По их словам Япония рассматривает возможность поставки 155-мм артиллерийских снарядов в США в рамках соглашения 2016 года, которое позволяет двум странам обмениваться боеприпасами в рамках их давнего альянса по безопасности. Снаряды помогут пополнить запасы Вашингтона, которые поддерживают военные усилия Украины. Сколько снарядов может поставить Япония и когда узнать не удалось, отмечает издание.

В заявлении министерства обороны Японии сообщили, что не приняли окончательного решения о поставках артиллерийских снарядов США или Украине. В нем заявили, что ведут различные переговоры с Вашингтоном, но отказались сообщить, о чем они идут.

 "Мы продолжаем сотрудничать с Японией и более 50 странами мира, чтобы оказать поддержку Украине", - заявил представитель Пентагона.

Он добавил, что каждая страна сама решает, что она может предоставить.

Рам Эмануэль, посол США в Японии, сказал, что Вашингтон сотрудничает с союзниками, чтобы помочь Украине, поскольку "за последние 18 месяцев военно-промышленная база и запасы Америки были разгружены".

С начала вторжения Токио предоставил Украине бронежилеты, шлемы и другую нелетальную военную помощь. 

После поражения во Второй мировой войне страна отказалась от использования военной силы для разрешения международных споров. В 1960-х годах кабинет министров утвердил ограничения на экспорт оружия и исключил передачу летального оружия за границу. Отдельно закон ограничивает экспорт оборудования, используемого Силами самообороны, как называют армию Японии.

Хотя план с применением артиллерийских снарядов не будет предусматривать непосредственной отправки летального оружия на поле боя, он все равно будет политически чувствительным для официального Токио, где многие избиратели обеспокоены тем, что попадут в ловушку иностранных конфликтов. В то же время некоторые консервативные японские законодатели считают, что страна должна последовать примеру США и европейских стран, напрямую вооружив Украину.

Правящая партия Японии и ее партнер по коалиции начали обсуждать ослабление ограничений на экспорт оружия в начале этого года, но до каких-либо шагов к этому, вероятно, потребуется еще несколько месяцев.  Японские военные выводят с вооружения реактивные системы залпового огня M270, подобные реактивным системам залпового огня Himars, которые Украина получила от США и успешно применила против россии. Некоторые консервативные японские законодатели выступают за прямое вооружение Украины, путем их поставки.

Премьер-министр Фумио Кисида поддержал пересмотр ограничений на экспорт оружия и провел переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским 9 июня. Зеленский воздержался от публичного давления на Токио. Когда он посетил майский саммит «Большой семерки» в Хиросиме, на пресс-конференции Зеленского спросили, хочет ли он, чтобы Япония изменила правила экспорта оружия.

«Я бы хотел, чтобы все государства, которые способны оказать нам помощь, сделали это, но я понимаю, что есть определенные законодательные или конституционные сложности», – ответил Президент Украины.

Пополнение запасов артиллерийских снарядов может быть одним из самых эффективных способов для Японии помочь Украине, считают военные аналитики, и излишки гаубиц также помогут.

«Суть заключается в том, что это в первую очередь артиллерийская война, поэтому артиллерийские платформы с достаточным количеством боеприпасов, безусловно, всегда будут рады Украине», — сказал Франц-Стефан Гади, военный аналитик из Международного института стратегических исследований.

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