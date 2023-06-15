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Японія розглядає постачання в США снарядів, які потім можуть направити в Україну - The Wall Street Journal

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Японія веде переговори про постачання артилерійських снарядів до США з метою поповнення запасів для українського контрнаступу. Токіо шукає шляхи допомоги Києву, попри обмеження власного законодавства на експорт зброї, пише газета Wall Street Journal, передає УНН.

Японія розглядає постачання в США снарядів, які потім можуть направити в Україну - The Wall Street Journal

Деталі

WSJ поспілкувалось із джерелами, які знайомі з ходом переговорів. За їх словами Японія розглядає можливість постачання 155-мм артилерійських снарядів до США в рамках угоди 2016 року, яка дозволяє двом країнам обмінюватися боєприпасами в рамках їхнього давнього безпекового альянсу. Снаряди допоможуть поповнити запаси Вашингтона, які підтримують військові зусилля України. Скільки снарядів може поставити Японія і коли дізнатися не вдалося, зазначає видання.

У заяві міністерства оборони Японії повідомили, що не прийняли остаточного рішення щодо постачання артилерійських снарядів США чи Україні. У ньому заявили, що ведуть різні переговори з Вашингтоном, але відмовилися повідомити, про що вони йдуть.

 "Ми продовжуємо співпрацювати з Японією та понад 50 країнами світу, щоб надати підтримку Україні", - заявив речник Пентагону.

Він додав, що кожна країна сама вирішує, що вона може надати.

Рам Емануель, посол США в Японії, сказав, що Вашингтон співпрацює з союзниками, щоб допомогти Україні, оскільки "за останні 18 місяців військово-промислова база та запаси Америки були розвантажені".

З початку вторгнення Токіо надав Україні бронежилети, шоломи та іншу нелетальну військову допомогу. 

Після поразки у Другій світовій війні країна відмовилася від використання військової сили для вирішення міжнародних суперечок. У 1960-х роках кабінет міністрів затвердив обмеження на експорт зброї та виключив передачу летальної зброї за кордон. Окремо закон обмежує експорт обладнання, яке використовується Силами самооборони, як називають армію Японії.

Хоча план із застосуванням артилерійських снарядів не передбачатиме безпосереднього відправлення летальної зброї на поле бою, він все одно буде політично чутливим для офіційного Токіо, де багато виборців стурбовані тим, що потраплять у пастку закордонних конфліктів. Водночас деякі консервативні японські законодавці вважають, що країна повинна наслідувати США та європейські країни, безпосередньо озброївши Україну.

Правляча партія Японії та її партнер по коаліції почали обговорювати послаблення обмежень на експорт зброї на початку цього року, але до будь-яких кроків до цього, ймовірно, потрібно ще кілька місяців. Японські військові виводять з озброєння реактивні системи залпового вогню M270, подібні до реактивних систем залпового вогню Himars, які Україна отримала від США та успішно застосувала проти росії. Деякі консервативні японські законодавці виступають за пряме озброєння України, шляхом їх постачання.

Прем’єр-міністр Фуміо Кісіда підтримав перегляд обмежень на експорт зброї та провів переговори з Президентом України Володимиром Зеленським 9 червня. Зеленський утримався від публічного тиску на Токіо. Коли він відвідав травневий саміт «Великої семи» в Хіросімі, на пресконференції Зеленського запитали, чи хоче він, щоб Японія змінила правила експорту зброї.

«Я б хотів, щоб усі держави, які здатні надати нам допомогу, зробили це, але я розумію, що є певні законодавчі чи конституційні складнощі», – відповів Президент України.

Поповнення запасів артилерійських снарядів може бути одним із найефективніших способів для Японії допомогти Україні, вважають військові аналітики, і надлишки гаубиць також допоможуть.

«Суть полягає в тому, що це в першу чергу артилерійська війна, тому артилерійські платформи з достатньою кількістю боєприпасів, безумовно, завжди будуть раді Україні», — сказав Франц-Стефан Гаді, військовий аналітик з Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

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