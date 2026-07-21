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Япония обеспокоена совместными учениями Китая и рф - реакция Пекина не заставила себя ждать

Киев • УНН

 • 862 просмотра

В Китае заявили, что претензии Японии на зону вблизи острова Окинотори являются незаконными, а согласно международному морскому законодательству, Окинотори - это коралловый атолл и не подпадает под категорию исключительной экономической зоны.

Япония обеспокоена совместными учениями Китая и рф - реакция Пекина не заставила себя ждать

Япония выразила обеспокоенность после того, как в воскресенье, 19 июля, эсминец китайского флота провел учения с боевыми стрельбами у отдаленного японского острова в Тихом океане в рамках совместных учений с россией. В то же время Пекин отверг японские сообщения о том, что корабль ВМС Народно-освободительной армии Китая провел учения с боевыми стрельбами в пределах его исключительной экономической зоны. Там заявили, что претензии Токио на эту зону являются незаконными, сообщает УНН со ссылкой на South China Morning Post и Associated Press.

Детали

Министерство обороны Японии сообщило, что корабль Народно-освободительной армии был одним из трех, которые в воскресенье проводили учения вместе с кораблем российского ВМФ. Также в сообщении указано, что в определенный момент китайский корабль провел учения с боевыми стрельбами примерно в 180 км (112 миль) к юго-западу от острова Окинотори и в пределах исключительной экономической зоны, на которую претендует Япония - в это время поблизости находился российский фрегат.

Также минобороны Японии сообщило, что связалось с Китаем по дипломатическим каналам. Впоследствии там отметили, что два китайских ракетных эсминца и китайское судно снабжения были обнаружены вместе с российским фрегатом примерно в 330 км к юго-западу от Окинотори, которые двигались на северо-восток.

Дополнительно

Окинотори - это коралловый атолл, расположенный в Филиппинском море примерно в 1 740 км к югу от Токио. Во время прилива он состоит лишь из двух крошечных скал, выступающих над водой.

Согласно международному морскому праву, этого недостаточно, чтобы претендовать на прилегающие воды как часть исключительной экономической зоны.

Напомним

Япония, США, Филиппины и еще 11 стран в совместном заявлении подчеркнули, что территориальные претензии Китая в Южно-Китайском море не имеют правовых оснований.

Евгений Устименко

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