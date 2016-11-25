В.Януковича нужно допрашивать не как свидетеля, а в качестве главного обвиняемого - А.Турчинов

$41.170.09
45.030.03
ukru
Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП
16:07 • 6342 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
13:59 • 24583 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

13:40 • 42646 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
13:39 • 38595 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
12:04 • 45907 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
11:17 • 92965 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 78852 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 206545 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 107278 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 132628 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
3м/с
41%
Популярные новости

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 71019 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

9 апреля, 07:03 • 108454 просмотра

ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 стоимостью около 100 миллионов долларов

9 апреля, 08:47 • 89285 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 47220 просмотра

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

12:27 • 43831 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

12:27 • 44526 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

11:17 • 93019 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 206568 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 387127 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 381958 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 5678 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 6714 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 10328 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 47704 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 71502 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

В.Януковича нужно допрашивать не как свидетеля, а в качестве главного обвиняемого - А.Турчинов

Киев • УНН

 • 8514 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что бывший президент Украины Виктор Янукович должен быть допрошен не как свидетель по делам о событиях на Майдане, а как главный обвиняемый. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СНБО.

В.Януковича нужно допрашивать не как свидетеля, а в качестве главного обвиняемого - А.Турчинов

"Вы знаете, в чем проблема этого допроса? В том, что Януковича будут допрашивать в качестве свидетеля, как это ни странно звучит. Этот допрос инициировала защита бойцов "Беркута", которых обвиняют в расстреле активистов Майдана. "Россияне, дали разрешение на этот допрос, просто хотят сделать шоу, в котором "свидетель" Янукович будет защищать "беркутовцев" и обливать грязью Майдан", - отметил А.Турчинов.

"Он будет рассказывать, что "Беркут" выполнял свой долг и тому подобное. Суд пошел навстречу защите подозреваемых в убийствах, и стал инструментом реализации чужого сценария. Я убежден, что Януковича нужно допрашивать не как свидетеля, а в качестве главного обвиняемого, и для этого есть все основания: начиная от масштабной коррупции и заканчивая его личной ответственностью за расстрел Небесной Сотни", - считает Секретарь СНБО Украины.

А.Турчинов также выразил убеждение, что В.Януковича нужно судить за государственную измену.

"Вспомните подписанное им обращение к Путину о вводе войск в Украине. За это надо отвечать. Если мы не можем обеспечить доставку Януковича в Украину, должно быть заочное правосудие. Украинский суд должен служить Украине и ее законам, а не работать массовкой в ​​сценарии российских спецслужб", - добавил А.Турчинов.

Напомним, столичный суд сегодня собирается допросить В.Януковича.

 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$60.45
Bitcoin
$77,234.20
S&P 500
$4,977.80
Tesla
$229.79
Газ TTF
$33.49
Золото
$3,102.49
Ethereum
$1,485.07