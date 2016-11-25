В.Януковича нужно допрашивать не как свидетеля, а в качестве главного обвиняемого - А.Турчинов

"Вы знаете, в чем проблема этого допроса? В том, что Януковича будут допрашивать в качестве свидетеля, как это ни странно звучит. Этот допрос инициировала защита бойцов "Беркута", которых обвиняют в расстреле активистов Майдана. "Россияне, дали разрешение на этот допрос, просто хотят сделать шоу, в котором "свидетель" Янукович будет защищать "беркутовцев" и обливать грязью Майдан", - отметил А.Турчинов.

"Он будет рассказывать, что "Беркут" выполнял свой долг и тому подобное. Суд пошел навстречу защите подозреваемых в убийствах, и стал инструментом реализации чужого сценария. Я убежден, что Януковича нужно допрашивать не как свидетеля, а в качестве главного обвиняемого, и для этого есть все основания: начиная от масштабной коррупции и заканчивая его личной ответственностью за расстрел Небесной Сотни", - считает Секретарь СНБО Украины.

А.Турчинов также выразил убеждение, что В.Януковича нужно судить за государственную измену.

"Вспомните подписанное им обращение к Путину о вводе войск в Украине. За это надо отвечать. Если мы не можем обеспечить доставку Януковича в Украину, должно быть заочное правосудие. Украинский суд должен служить Украине и ее законам, а не работать массовкой в ​​сценарии российских спецслужб", - добавил А.Турчинов.

Напомним, столичный суд сегодня собирается допросить В.Януковича.