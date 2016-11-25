Януковича потрібно допитувати не як свідка, а як головного обвинуваченого — О.Турчинов

“Ви знаєте, в чому проблема цього допиту? У тому, що Януковича будуть допитувати як свідка, як це не дивно звучить. Цей допит ініціював захист бійців “Беркута”, яких звинувачують у розстрілі активістів Майдану. “Росіяни, які дали дозвіл на цей допит, просто хочуть зробити шоу, в якому „свідок“ Янукович буде захищати „беркутівців“ і обливати брудом Майдан”, — зазначив О.Турчинов.

“Він розповідатиме, що „Беркут“ виконував свій обов’язок тощо. Суд пішов назустріч захисту підозрюваних у вбивствах, і став інструментом реалізації чужого сценарію. Я переконаний, що Януковича треба допитувати не як свідка, а як головного обвинуваченого, і для цього є всі підстави: починаючи від масштабної корупції і завершуючи його особистою відповідальністю за розстріл Небесної Сотні”, — вважає Секретар РНБО України.

О.Турчинов також висловив переконання, що В.Януковича потрібно судити за державну зраду.

“Згадайте підписане ним звернення до Путіна про введення військ в Україну. За це треба відповідати. Якщо ми не можемо забезпечити доправлення Януковича в Україну, має бути заочне правосуддя. Український суд повинен служити Україні та її законам, а не працювати масовкою в сценарії російських спецслужб”, — додав О.Турчинов.

Нагадаємо, столичний суд сьогодні збирається допитати В.Януковича.