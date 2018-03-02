Янукович снова оговорился на пресс-конференции

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"Порошенко сделал все, чтобы меня не допустить к судебному процессу... Суды должны быть судами, а не шоу артиста Тимошенко... артиста Порошенко!" - сказал он.

Напомним, в 2013 году Виктор Янукович назвал Киевскую Русь Украинский Русью. Он оговорился во время торжественного открытия праздничных мероприятий, посвященных 1025-летию Крещения Руси.