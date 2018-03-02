Янукович знову обмовився на прес-конференції
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Екс-президент України Віктор Янукович знову обмовився на прес-конференції, яка сьогодні проходить у Москві, говорячи про Президента Петра Порошенка, під час чого згадав прізвище "Тимошенко", передає УНН.
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"Порошенко зробив все, щоб мене не допустити до судового процесу... Суди повинні бути судами, а не шоу артиста Тимошенка... артиста Порошенка!" - сказав він.
Нагадаємо, у 2013 році Віктор Янукович назвав Київську Русь Українською Русю. Він обмовився під час урочистого відкриття святкових заходів присвячених 1025-річчя Хрещення Русі.