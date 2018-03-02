Янукович заявил, что в 2014 году выполнил все требования Майдана

“Я пошел на все: на досрочные президентские выборы, на изменения Конституции. 100% практически все требования выдвигаемые Майданом были выполнены... Я не хотел крови. Я искал пути как мирно урегулировать этот вопрос”, — сказал Янукович.

Напомним, В.Янукович заявил, что просил президента России Владимира Путина ввести на территорию Украины “полицейскую миротворческую миссию”.