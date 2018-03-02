Янукович заявил, что в 2014 году выполнил все требования Майдана
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Экс-президент Украины Виктор Янукович заявляет, что в феврале 2014 году выполнил все требования Майдана, подписав соглашение с оппозицией. Об этом он заявил сегодня на пресс-конфереции в Москве, передает УНН.
“Я пошел на все: на досрочные президентские выборы, на изменения Конституции. 100% практически все требования выдвигаемые Майданом были выполнены... Я не хотел крови. Я искал пути как мирно урегулировать этот вопрос”, — сказал Янукович.
Напомним, В.Янукович заявил, что просил президента России Владимира Путина ввести на территорию Украины “полицейскую миротворческую миссию”.