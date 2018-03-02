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Янукович заявив, що в 2014 році виконав всі вимоги Майдану

Київ • УНН

 • 7630 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Екс-президент України Віктор Янукович заявив, що в лютому 2014 році виконав всі вимоги Майдану, підписавши угоду з опозицією. Про це він заявив сьогодні на прес-конфереції в Москві, передає УНН.

"Я пішов на все: на дострокові президентські вибори, на зміни Конституції. 100% практично всі вимоги висунуті Майданом були виконані... Я не хотів крові. Я шукав шляхи, як мирно врегулювати це питання", - сказав В.Янукович.

Нагадаємо, В.Янукович заявив, що просив президента Росії Володимира Путіна ввести на територію України "поліцейську миротворчу місію".

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