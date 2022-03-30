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Янукович и сын снова выиграли в суде ЕС, но все равно под санкциями - журналист

Киев • УНН

 • 254601 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Бывший президент Виктор Янукович и его сын Александр снова выиграли в суде общей юрисдикции Евросоюза, чтобы с них сняли санкции ЕС, наложенные в 2014 году. Однако они останутся в списке, сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter, пишет УНН.

Янукович и сын снова выиграли в суде ЕС, но все равно под санкциями - журналист

Цитата

"Виктор Янукович и его сын Александр снова выиграли в суде общей юрисдикции ЕС, чтобы с них сняли санкции ЕС, наложенные в 2014 году. Однако они останутся в списке, поскольку решение касается переноса на 2020 год, а не на 2021 и 2022 годы", - сообщил журналист.

Детали

Согласно решению суда ЕС относительно Виктора Януковича от 30 марта, "отменяется решение Совета ЕС (CFSP) 2020/373 от 5 марта 2020 г. о внесении изменений в решение 2014/119/CFSP об ограничительных мерах, направленных против определенных лиц, организаций и органов с учетом ситуации в Украине, и Исполнительный Регламент Совета (ЕС) 2020/ 370 от 5 марта 2020 года (...), поскольку имя господина Виктора Федоровича Януковича было в списке лиц, организаций и органов, к которым применяются эти ограничительные меры". Совет Европейского Союза, как указано, платит судебные издержки.

Ранее

Суд общей юрисдикции Евросоюза ранее уже удовлетворял иски Виктора Януковича и его сына Александра против Совета ЕС. В частности, 9 июня отменили санкции, которые действовали против Виктора и Александра Януковичей с 7 марта 2019-го по 6 марта 2020 года.

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