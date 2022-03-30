Янукович і син знову виграли у суді ЄС, але все одно під санкціями - журналіст

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"Віктор Янукович і його син Олександр знову виграли в суді загальної юрисдикції ЄС, щоб з них зняли санкції ЄС, накладені у 2014 році. Однак вони залишаться в списку, оскільки рішення стосується перенесення на 2020 рік, а не на 2021 і 2022 роки", - повідомив журналіст.

Деталі

Згідно з рішенням суду ЄС щодо Віктора Януковича від 30 березня, "скасовується рішення Ради ЄС (CFSP) 2020/373 від 5 березня 2020 року про внесення змін до рішення 2014/119/CFSP щодо обмежувальних заходів, спрямованих проти певних осіб, організацій та органів з огляду на ситуацію в Україні, та Регламент Ради ЄС 2020/№ 370 від 5 березня 2020 року (...) оскільки ім’я пана Віктора Федоровича Януковича було у списку осіб, організацій та органів, до яких застосовуються ці обмежувальні заходи". Рада Європейського Союзу, як вказано, сплачує судові витрати.

Раніше

Суд загальної юрисдикції Євросоюзу раніше вже задовольняв позови Віктора Януковича та його сина Олександра проти Ради ЄС. Зокрема, 9 червня скасували санкції, які діяли проти Віктора та Олександра Януковичів із 7 березня 2019-го по 6 березня 2020 року.