"Если он ускорит свою кончину до создания трибунала, я сильно не расстроюсь" - Кулеба о смерти путина
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В непубличном дипломатическом треке происходит очень много событий, которые приближают Украину к созданию трибунала, чтобы привлечь и россию как государство, и российских военных чиновников к ответственности за совершенную агрессию против Украины. Об этом в эфире телемарафона заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет УНН.
Министра спросили, хочет ли он, чтобы путин дожил до трибунала.
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"Я честно скажу, если он ускорит свою кончину до создания трибунала, я сильно не расстроюсь. Там поверьте еще такое гнездо тех кого стоит наказывать и кто обязательно будет наказан. И никакой иммунитет, ни дипломатический, ни политический им не помогут. Украинцы получат свою сатисфакцию видеть на скамье подсудимых некоторые отвратительные российские лица", - сказал Дмитрий Кулеба.
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Президент путин должен предстать перед судом в этом году за военные преступления, совершенные в Украине, заявил судья, который возглавлял суд над бывшим сербским лидером Слободаном Милошевичем.