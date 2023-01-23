"Если он ускорит свою кончину до создания трибунала, я сильно не расстроюсь" - Кулеба о смерти путина

Министра спросили, хочет ли он, чтобы путин дожил до трибунала.

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"Я честно скажу, если он ускорит свою кончину до создания трибунала, я сильно не расстроюсь. Там поверьте еще такое гнездо тех кого стоит наказывать и кто обязательно будет наказан. И никакой иммунитет, ни дипломатический, ни политический им не помогут. Украинцы получат свою сатисфакцию видеть на скамье подсудимых некоторые отвратительные российские лица", - сказал Дмитрий Кулеба.

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Президент путин должен предстать перед судом в этом году за военные преступления, совершенные в Украине, заявил судья, который возглавлял суд над бывшим сербским лидером Слободаном Милошевичем.