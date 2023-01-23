Створення спецтрибуналу щодо вторгнення рф: Кулеба анонсував важливу дипломатичну подію
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. На непублічному дипломатичному треку відбувається дуже багато подій, які наближають нас до створення трибуналу щодо вторгнення рф. Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба і анонсував важливу зустріч "групи держав, яка буде найактивніше просувати ідею створення спецтрибуналу", передає УНН.
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"... на непублічному дипломатичному треку відбувається дуже багато подій, які наближають нас до створення трибуналу.
Одна з них відбудеться вже цього тижня – в одному місці збереться група держав, яка буде найактивніше просувати ідею створення спеціального трибуналу. Коли ця подія відбудеться – ми окремо про це розкажемо, але запевняю вас, що мова не лише про символи, а про дуже конкретні дієві кроки", - сказав Кулеба.
Нагадаємо
19 січня Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо створення спеціального трибуналу для переслідування злочину агресії Росії проти України.
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