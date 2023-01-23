Создание спецтрибунала по вторжению рф: Кулеба анонсировал важное дипломатическое событие
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. На непубличном дипломатическом треке происходит очень много событий, которые приближают нас к созданию трибунала по вторжению рф. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и анонсировал важную встречу "группы государств, которая будет активнее всего продвигать идею создания спецтрибунала", передает УНН.
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"... на непубличном дипломатическом треке происходит очень много событий, которые приближают нас к созданию трибунала.
Одно из них произойдет уже на этой неделе – в одном месте соберется группа государств, которая будет наиболее активно продвигать идею создания специального трибунала. Когда это событие состоится – мы отдельно об этом расскажем, но уверяю вас, что речь не только о символах, а об очень конкретных действенных шагах", - сказал Кулеба.
Напомним
19 января Европейский парламент принял резолюцию о создании специального трибунала для преследования преступления агрессии россии против Украины.
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