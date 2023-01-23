"Якшо він пришвидчить свою кончину до створення трибуналу, я сильно не засмучусь" - Кулеба про смерть путіна

Міністра запитали, чи хоче він, щоб путін дожив до трибуналу.

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"Я честно скажу, якшо він пришвидчить свою кончину до створення трибуналу, я сильно не засмучусь. Там повірте ще таке кубло тих кого варто карати і хто обов'язково буде покараний. І ніякий імунітет, ні дипломатичний, ні політичний їм не допоможуть. Українці отримають свою сатисфакцію бачити на лаві підсудних деякі огидні російські обличчя", - сказав Дмитро Кулеба.

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Додамо

Президент путін має постати перед судом цього року за військові злочини, скоєні в Україні, заявив суддя, який очолював суд над колишнім сербським лідером Слободаном Мілошевичем.