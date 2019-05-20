Если распустят ВР, то проголосовать за Избирательный кодекс будет невозможно - депутат
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Если произойдет роспуск парламента, то принять Избирательный кодекс будет невозможно. Об этом журналисту УНН рассказал народный депутат Александр Черненко.
"В случае роспуска Верховной Рады невозможно будет принять Избирательный кодекс", - сказал Черненко.
Напомним, сразу после присяги, получив официальный статус Президента Украины, Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента.
Как сообщал УНН, в Окружном административном суде города Киева разъяснили возможность обжалования указа Президента Украины о роспуске Верховной Рады в случае появления такого.
Напомним, если роспуск парламента состоится раньше сентября, то проголосовать за законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины будет невозможно.