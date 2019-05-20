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У суді роз'яснили можливість оскарження указу Президента про розпуск ВР

У суді роз'яснили можливість оскарження указу Президента про розпуск ВР

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. В Окружному адміністративному суді міста Києва роз’яснили можливість оскарження указу Президента України про розпуск Верховної Ради у випадку появи такого. Про це написав на свої сторінці у Facebook суддя Окружного адміністративного суду Києва Богдан Санін, передає УНН.

"Чи можливо зупинити Указ Президента України про розпуск Верховної Ради України 8-го скликання в порядку забезпечення позовної заяви? Ні. Зупинення указу Президента України не допускається. Пряму заборону на такі дії передбачено кодексом", - написав Санін.

Окрім того, за його словами, неможливо "винести забезпечення позову" щодо заборони Центральній виборчій комісії здійснювати підготовку до позачергових виборів.

Санін повідомив, що виборчий процес позачергових виборів починається на наступний день після офіційного опублікування відповідного Указу Президента України. Рішення про розпуск парламенту ухвалюється після консультацій Президента з головою Верховної Ради, його заступниками та головами депутатських фракцій.

Водночас, за словами Саніна, позиція керівництва Ради і депутатів є лише консультативною – вони не можуть заблокувати ухвалення Главою держави рішення про розпуск парламенту.

Нагадаємо, одразу після складання присяги, отримавши офіційний статус Президента України, Володимир Зеленський оголосив про розпуск парламенту.

Також нагадаємо, Зеленський запросив глав фракцій на консультацію.

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