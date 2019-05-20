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22 березня, 17:51 • 49971 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 101597 перегляди

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22 березня, 15:05 • 86907 перегляди

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22 березня, 14:14 • 88422 перегляди

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22 березня, 11:43 • 69041 перегляди

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22 березня, 04:30 • 97216 перегляди

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Зеленський запросив глав фракцій на консультацію

Зеленський запросив глав фракцій на консультацію

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський запросив глав парламентських фракцій на консультацію, повідомляє УНН.

Консультація відбудеться 21 травня 2019 року о 10 годині у приміщенні Адміністрації Президента України.

Як повідомляв УНН, сьогодні під час інавгураційної промови Володимир Зеленський повідомив, що розпускає Верховну Раду та призначає дострокові парламентські вибори. Зеленський дав парламенту два місяці на ухвалення ряду законів, зокрема, Виборчого кодексу та статті про незаконне збагачення.

Ймовірна дата проведення парламентських виборів 14 липня поточного року.

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