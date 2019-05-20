Якщо розпустять ВР, то проголосувати за Виборчий кодекс буде неможливо – депутат
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Якщо відбудеться розпуск парламенту, то прийняти Виборчий кодекс буде неможливо. Про це журналісту УНН розповів народний депутат Олександр Черненко.
“У разі розпуску Верховної Ради неможливо буде прийняти Виборчий кодекс”, — сказав Черненко.
Нагадаємо, одразу після складання присяги, отримавши офіційний статус Президента України, Володимир Зеленський оголосив про розпуск парламенту.
Як повідомляв УНН, в Окружному адміністративному суді міста Києва роз’яснили можливість оскарження указу Президента України про розпуск Верховної Ради у випадку появи такого.
Нагадаємо, якщо розпуск парламенту відбудеться раніше вересня, то проголосувати за законопроект про внесення змін до Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України буде неможливо.