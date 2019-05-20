Якщо розпустять ВР, то проголосувати за Виборчий кодекс буде неможливо – депутат

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Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Якщо відбудеться розпуск парламенту, то прийняти Виборчий кодекс буде неможливо. Про це журналісту УНН розповів народний депутат Олександр Черненко.

“У разі розпуску Верховної Ради неможливо буде прийняти Виборчий кодекс”, — сказав Черненко.

Нагадаємо, одразу після складання присяги, отримавши офіційний статус Президента України, Володимир Зеленський оголосив про розпуск парламенту.

Як повідомляв УНН, в Окружному адміністративному суді міста Києва роз’яснили можливість оскарження указу Президента України про розпуск Верховної Ради у випадку появи такого.

Нагадаємо, якщо розпуск парламенту відбудеться раніше вересня, то проголосувати за законопроект про внесення змін до Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України буде неможливо.

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