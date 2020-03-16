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Если нет билетов или денег: МИД дал советы украинцам, не успевающим вернуться до 17 марта

Киев  •  УНН

 • 16248 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Министерство закорднонних дел Украины пояснило, что делать гражданам, которые не успевают вернуться до 17 марта в Украину, передает УНН.

"Всем, кто по объективным причинам (невозможность приобрести билеты на рейсы, уважаемые личные обстоятельства и т.п.) не успеет вернуться в Украину до 0:00 17 марта, Министерство иностранных дел Украины рекомендует обратиться к украинским консульствам (https://bit.ly/38TFB7f) и зарегистрироваться в системе "ДРУГ" (https://friend.mfa.gov.ua/#/)", - говорится в сообщении.

Как отметили дипломаты, иногда из-за слишком высокого количества пользователей система может "зависать", а горячие линии оказываются перегруженными.

"Мы извиняемся за это и просим вас с пониманием относиться к этим ситуациям. МИД приложит все усилия, чтобы помочь тем, кто нуждается срочно вернуться в Украину до завершения периода ограничений. Актуальная информация будет предоставляться на регулярной основе через все официальные каналы коммуникации, а также через заграничные дипломатические учреждения", - добавили в министерстве.

Как сообщал УНН, по решению правительства Украины, 16 марта 2020 года с 00:00 до 00:00 3 апреля прекращается въезд на территорию Украины для иностранцев и лиц без гражданства. Все граждане Украины имеют право на пересечение государственной границы для возвращения на территорию Украины.

С 17 марта с 00:00 на две недели Украина закроет авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение с другими странами в условиях вспышки острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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