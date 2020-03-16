Якщо немає квитків чи грошей: МЗС дало поради українцям, які не встигнуть повернутись до 17 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Міністерство закорднонних справ України пояснило, що робити громадянам, які не встигають повернутися до 17 березня в Україну, передає УНН.
"Усім, хто з об'єктивних причин (неможливість придбати квитки на рейси, поважні особисті обставини тощо) не встигне повернутися в Україну до 0:00 17 березня, Міністерство закордонних справ України рекомендує звернутися до українських консульств (https://bit.ly/38TFB7f) і зареєструватися в системі “ДРУГ” (https://friend.mfa.gov.ua/#/)", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили дипломати, іноді через занадто високу кількість користувачів система може "зависати", а гарячі лінії виявляються перевантаженими.
"Ми перепрошуємо за це і просимо вас з розумінням ставитися до цих ситуацій. МЗС докладе всіх зусиль, щоб допомогти тим, хто потребує терміново повернутися в Україну до завершення періоду обмежень. Актуальна інформація буде надаватися на регулярній основі через усі офіційні канали комунікації, а також через закордонні дипломатичні установи", - додали в міністерстві.
Як повідомляв УНН, за рішенням уряду України, 16 березня 2020 року з 00:00 до 00:00 3 квітня припиняється в’їзд на територію України для іноземців та осіб без громадянства. Усі громадяни України мають право на перетин державного кордону для повернення на територію України.
З 17 березня з 00:00 на два тижні Україна закриє авіаційне, залізничне та автобусне сполучення з іншими країнами в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.