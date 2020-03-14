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Україна закриє авіасполучення з іншими країнами на два тижні

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. З 17 березня з 00:00 на два тижні Україна закриє авіаційне, залізничне та автобусне сполучення з іншими країнами в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Рада національної безпеки і оборони України.

“17 березня 2020 року з 00 годин 00 хвилин протягом наступних двох тижнів будуть закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для громадян України, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску відкриті”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 00:00 17 березня Україна тимчасово припинить пасажирське авісполучення з іншими країнами.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Укрзалізниця призупиняє сполучення з Польщею

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