Украина закроет авиасообщение с другими странами на две недели
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. С 17 марта с 00:00 на две недели Украина закроет авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение с другими странами в условиях вспышки острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Совет национальной безопасности и обороны Украины.
"17 марта 2020 года с 00 часов 00 минут в течение следующих двух недель будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для граждан Украины, путешествующих собственным транспортом, пункты пропуска открыты", - говорится в сообщении.
Напомним, с 00:00 17 марта Украина временно прекратит пассажирское ависполучення с другими странами.
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