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"Если компания права, то она должна быть услышана и поддержана", - посол Австрии требует справедливого расследования по ККБК

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 декабря. УНН. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Австрия в Украине Арад Бенке заявил, что расследование в отношении деятельности Киевского картонно-бумажного предприятия, которое с 24 февраля ни на мгновение не остановило свою работу, должно быть справедливым, а позиция компании открытой и услышанной, передает УНН.

Цитата

“Мы поддерживаем позицию Украины в борьбе против россии. В то же время мы также поддерживаем Украину на пути в ЕС и наша задача быть уверенными, что если у нас есть проблемы – мы должны говорить о них. Справедливость должна победить. Я уверен, что если компания в чем-то должна – она должна быть наказана, но если компания права, то должна быть услышана и поддержана, потому что это именно та вещь, которую Украина должна осознать на своем пути в ЕС”, - заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Австрия в Украине Арад Бенке.

Посол подчеркнул, что приятно удивлен трудолюбием украинцев и активизацией бизнеса, несмотря на войну.

“Я был очень удивлен тем, насколько украинский бизнес активизировался, продвинулся. Я не ожидал такого, думал это будет немного в «совковом» стиле, но тут я увидел борцов за свободу – украинцев. Я поражен этим. Я не могу принять решение о принятии Украины в ЕС, но моя задача, задача моей страны – помочь Украине. Для нас понятно – Украина должна вступить в ЕС, потому что она невероятно перспективна в потребительском плане, в плане рабочей силы и т.д. Мы любим Украину!”, - сообщил Арад Бенке

Он отметил, что очень обеспокоен по поводу ситуации, которая сложилась вокруг крупнейшего в Украине бумажного предприятия Киевского КБК в Обухове, которым владеет австрийский холдинг Pulp Mill Holding, и подчеркнул, что посольство Австрии в Украине следит за тем, как развивается расследование вокруг комбината.

Напомним

Киевский картонно-бумажный комбинат работает в Обухове – градообразующее предприятие, на котором сейчас работает 2500 украинцев. Единственным акционером ККБК является австрийская компания Pulp Mill Holding GmbH, около 20 лет инвестировавшая в развитие предприятия. Однако из-за давления со стороны правоохранителей и обвинения в неуплате налогов и сотрудничества с рф, появилась угроза прекращения работы комбината. Руководство Киевского КБК отрицает все обвинения и заявляет, что комбинат работает честно и открыто.

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