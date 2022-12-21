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“Якщо компанія права, то вона має бути почута та підтримана”, - посол Австрії вимагає справедливого розслідування щодо ККПК

“Якщо компанія права, то вона має бути почута та підтримана”, - посол Австрії вимагає справедливого розслідування щодо ККПК

Київ • УНН

 • 689534 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Австрія в Україні Арад Бенкьо заявив, що розслідування стосовно діяльності Київського картонно-паперового підприємства, який з 24 лютого ні на мить не зупинив своєї роботи, має бути справедливим, а позиція компанії відкритою та почутою, передає УНН.

Цитата

“Ми підтримуємо позицію України в боротьбі проти росії. В той же час ми також підтримуємо Україну на шляху до ЄС і наше завдання бути впевненими, що якщо ми маємо проблеми – ми маємо говорити про них. Справедливість має перемогти. Я впевнений, що якщо компанія у чомусь винна – вона має бути покарана, але якщо компанія права, то має бути почута та підтримана, бо це саме та річ, яку Україна має усвідомити на своєму шляху до ЄС”, - заявив Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Австрія в Україні Арад Бенкьо.

Посол наголосив, що приємно здивований працьовитістю українців та активізацією бізнесу попри війну.

“Я був дуже здивований тим, наскільки український бізнес активізувався, просунувся. Я не очікував такого, думав це буде трохи в «совковому» стилі, але тут я побачив борців за свободу – українців. Я вражений цим. Я не можу прийняти рішення, щодо прийняття України до ЄС, але моє завдання, завдання моєї країни – допомогти Україні. Для нас зрозуміло – Україна має вступити в ЄС, бо вона неймовірно перспективна в споживчому плані, в плані робочої сили тощо. Ми любимо Україну!”, - повідомив Арад Бенкьо

Він зауважив, що дуже занепокоєний щодо ситуації, яка склалася навколо найбільшого в Україні паперового підприємства Київського КПК в Обухові, яким володіє австрійський холдинг Pulp Mill Holding, та наголосив, що посольство Австрії в Україні стежить за тим, як розвивається розслідування навколо комбінату.

Нагадаємо

Київський картонно-паперовий комбінат працює в Обухові є містоутворюючим підприємством, на якому наразі працює 2500 українців. Єдиним акціонером ККПК є австрійська компанія Pulp Mill Holding GmbH, який близько 20 років інвестував у розвиток підприємства. Однак через тиск з боку правоохоронців та звинувачення у несплаті податків та співпраці з рф, з’явилася загроза припинення роботи комбінату. Керівництво Київського КПК заперечує всі звинувачення та заявляє, що комбінат працює чесно та відкрито.

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