Яхта Royal Romance, ранее принадлежавшая Виктору Медведчуку, обвиняемого в госизмене, находится под арестом на основе бессрочных санкций. ОГП активно работает с международными партнерами для наработки механизма ее конфискации и реализации. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь ОГП Надежда Максимец.

Европейским Союзом 27 мая 2024 года введены персональные санкции в отношении подозреваемого и его жены. Сейчас яхта Royal Romance находится под арестом на основе бессрочных санкций - задержана в порту г. Трогир (Хорватия) согласно решению Постоянно действующей санкционной группы и не может покинуть территорию ЕС - сообщила Максимец.

По ее словам, одновременно яхта арестована в рамках двух национальных уголовных производств.

В настоящее время ОГП активно работает с международными партнерами для наработки механизма ее конфискации и реализации - сказала Максимец.

Кроме того, Максимец сообщила, что в течение этих двух лет Офисом Генпрокурора:

направлено в компетентные органы Республики Хорватия около 20 запросов и писем об аресте указанной яхты, проведения осмотра и обыска на ней, получения оригиналов документов и доступа к судну украинской стороне;

выполнены все запросы (5) хорватского суда о предоставлении информации;



каждые три месяца предоставлялись все возможные материалы для продления срока ареста имущества;



к работе привлечены эксперты АСА.



Контекст

Нардеп Ярослав Железняк заявил, что якобы Окружной суд г. Сплит отменил арест на яхту Медведчука из-за отсутствия обвинительного акта по уголовному делу от Офиса Генпрокурора. Яхту оценивают в 200 млн долл.

Дополнение

В мае этого года арестованная 92-метровая яхта Royal Romance, которая ранее принадлежала Виктору Медведчуку, приобрела статус украинского судна на которое распространяется юрисдикция Украины.

Глава АРМА Елена Дума сообщала, что поскольку яхта Royal Romance, ранее принадлежавшая Виктору Медведчуку, теперь считается украинским судном, предыдущие попытки смены флага, которые иногда имели не вполне законный характер, больше не могут быть осуществлены.