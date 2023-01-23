Как санкции против "вагнеровцев" помогут усилить изоляцию рф - объяснил Центр страткома

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«В США собираются признать российскую частную военную компанию «вагнер» “транснациональной преступной организацией” и ввести против нее дополнительные санкции. Эта квалификация имеет под собой все основания, учитывая ее противозаконную деятельность в Украине, Сирии, на Балканах, в Африке и других регионах мира. «вагнер» – инструмент прокси-войны рф против демократического мира. Слово “частная” в названии компании не соответствует ее сути – основатель ЧВК пригожин говорил, что получает государственное финансирование», – говорится в сообщении.

Детали

Как поясняет Центр стратегических коммуникаций, новые санкции против российских наемников и тех государств, которые оказывают им поддержку, усилят изоляцию рф. Ведь «вагнер» – это яркий пример того, как москва толерантно относится к откровенному беззаконию, культу насилия и криминальной этике.

Поэтому новая юридическая квалификация «вагнера» приблизит к признанию ее США террористической организацией, а рф – государством-спонсором терроризма, указывают в Центре стракома.

Напомним

Министерство финансов США признает российскую организацию наемников Wagner Group "транснациональной преступной организацией".