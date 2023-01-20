У США визнали російських вагнерівців "транснаціональною злочинною організацією"

Деталі

Міністерство фінансів також наступного тижня запровадить нові санкції проти групи та її глобальних союзників, повідомили в Білому домі.

Цитата

“Ці дії визнають трансконтинентальну загрозу, яку представляє „Вагнер“, у тому числі через постійну модель серйозної злочинної діяльності”, — сказав Кірбі журналістам у Білому домі перед оголошенням Міністерства фінансів.

Засновник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин після оголошення США про намір ввести санкції проти групи у зв’язку з її кваліфікацією як значуща транснаціональна злочинна організація назвав американців “колегами”.

Нагадаємо

Міністерство оборони Великої Британії підготувало черговий звіт на основі розвідданих, що сьогодні зосереджений на найманцях групи “Вагнера”. У ньому, серед іншого, йдеться, що група “майже напевно зараз командує до 50 000 бойовиків в Україні і стала ключовим компонентом кампанії в Україні”.