У США визнали російських вагнерівців "транснаціональною злочинною організацією"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Міністерство фінансів США визнає російську організацію найманців Wagner Group "транснаціональною злочинною організацією", оголосив у п'ятницю речник Ради національної безпеки Джон Кірбі. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
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Міністерство фінансів також наступного тижня запровадить нові санкції проти групи та її глобальних союзників, повідомили в Білому домі.
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“Ці дії визнають трансконтинентальну загрозу, яку представляє „Вагнер“, у тому числі через постійну модель серйозної злочинної діяльності”, — сказав Кірбі журналістам у Білому домі перед оголошенням Міністерства фінансів.
Засновник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин після оголошення США про намір ввести санкції проти групи у зв’язку з її кваліфікацією як значуща транснаціональна злочинна організація назвав американців “колегами”.
Нагадаємо
Міністерство оборони Великої Британії підготувало черговий звіт на основі розвідданих, що сьогодні зосереджений на найманцях групи “Вагнера”. У ньому, серед іншого, йдеться, що група “майже напевно зараз командує до 50 000 бойовиків в Україні і стала ключовим компонентом кампанії в Україні”.