У США визнали російських вагнерівців "транснаціональною злочинною організацією"

$41.390.02
46.921.07
ukru
Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
Ексклюзив
13:44 • 11301 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 23557 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 34690 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 44865 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 78776 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 51591 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 107506 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 77538 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 62455 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 119563 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+17°
5.6м/с
21%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

14 квітня, 07:56 • 49633 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

14 квітня, 07:59 • 39716 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 98574 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 41128 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 37404 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 78774 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 98988 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 107504 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 228648 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 277852 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 37698 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 41399 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 30663 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 34863 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 50251 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

У США визнали російських вагнерівців "транснаціональною злочинною організацією"

Київ • УНН

 • 1566393 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Міністерство фінансів США визнає російську організацію найманців Wagner Group "транснаціональною злочинною організацією", оголосив у п'ятницю речник Ради національної безпеки Джон Кірбі. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

У США визнали російських вагнерівців "транснаціональною злочинною організацією"

Деталі

Міністерство фінансів також наступного тижня запровадить нові санкції проти групи та її глобальних союзників, повідомили в Білому домі.

Цитата

“Ці дії визнають трансконтинентальну загрозу, яку представляє „Вагнер“, у тому числі через постійну модель серйозної злочинної діяльності”, — сказав Кірбі журналістам у Білому домі перед оголошенням Міністерства фінансів.

Засновник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин після оголошення США про намір ввести санкції проти групи у зв’язку з її кваліфікацією як значуща транснаціональна злочинна організація назвав американців “колегами”.

Нагадаємо

Міністерство оборони Великої Британії підготувало черговий звіт на основі розвідданих, що сьогодні зосереджений на найманцях групи “Вагнера”. У ньому, серед іншого, йдеться, що група “майже напевно зараз командує до 50 000 бойовиків в Україні і стала ключовим компонентом кампанії в Україні”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$65.04
Bitcoin
$84,378.60
S&P 500
$5,425.00
Tesla
$257.10
Газ TTF
$34.55
Золото
$3,220.80
Ethereum
$1,659.02