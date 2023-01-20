В США признали российских вагнеровцев "транснациональной преступной организацией"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Министерство финансов США признает российскую организацию наемников Wagner Group "транснациональной преступной организацией", объявил в пятницу спикер Совета национальной безопасности Джон Кирби. Об этом сообщает CNN, передает УНН.
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Министерство финансов также на следующей неделе введет новые санкции против группы и ее глобальных союзников, сообщили в Белом доме.
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“Эти действия признают трансконтинентальную угрозу, которую представляет „Вагнер“, в том числе из-за постоянной модели серьезной преступной деятельности”, — сказал Кирби журналистам в Белом доме перед объявлением Министерства финансов.
Основатель ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин после объявления США о намерении ввести санкции против группы в связи с ее квалификацией как значимая транснациональная преступная организация назвал американцев “коллегами”.
Напомним
Министерство обороны Великобритании подготовило очередной отчёт на основе разведданных, который сегодня сосредоточен на наёмниках группы “Вагнера”. В нем, среди прочего, говорится, что группа “почти наверняка сейчас командует до 50 000 боевиков в Украине и стала ключевым компонентом кампании в Украине”.