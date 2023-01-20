Група "вагнера" має в Україні до 50 тисяч бойовиків - британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Міністерство оборони Великої Британії підготувало черговий звіт на основі розвідданих, що сьогодні зосереджений на найманцях групи "вагнера". У ньому, серед іншого, йдеться, що група "майже напевно зараз командує до 50 000 бойовиків в Україні і стала ключовим компонентом кампанії в Україні", пише УНН.
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"вагнер" майже напевно зараз командує 50 000 бійців в Україні і став ключовим компонентом кампанії в Україні", - ідеться у звіті МО Британії.
Деталі
Міністерство оборони Великої Британії також детальніше зупинилося на реєстрації групи "вагнера" як юридичної особи у рф.
"27 грудня 2022 року єдиний державний реєстр рф показав, що воєнізована група "вагнера" офіційно зареєстрована як юридична особа. Група заявила про свою основну діяльність як "консалтинг у галузі управління"; про бойову службу не згадувалося, - сказано у звіті. - Поки незрозуміло, якою мірою структура "чвк центр вагнера" використовуватиметься для управління воєнізованою діяльністю "вагнера".
При цьому МО Британії зауважує, що приватні військові компанії (пвк) залишаються незаконними в росії, незважаючи на тривалі дискусії щодо реформування закону.
І додає, що "власник "вагнера" євгеній пригожин, ймовірно, частково фінансував організацію за рахунок завищених державних контрактів, укладених з іншими його компаніями".
"Реєстрація продовжує напрочуд швидкий розвиток публічного профілю групи, традиційно непрозорого. пригожин зізнався у заснуванні "вагнера" лише у вересні 2022 року; у жовтні 2022 року він відкрив "глянцеву" штаб-квартиру у санкт-петербурзі", - відзначає МО Британії.
"Реєстрація, ймовірно, спрямована на те, щоб максимізувати комерційну вигоду пригожина та ще більше узаконити дедалі відомішу організацію", - резюмує британська розвідка.
Доповнення
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