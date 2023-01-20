Группа "вагнера" имеет в Украине до 50 тысяч боевиков - британская разведка

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"вагнер" почти наверняка сейчас командует 50 000 бойцов в Украине и стал ключевым компонентом кампании в Украине", - говорится в отчете МО Британии.

Детали

Министерство обороны Великобритании также подробнее остановилось на регистрации группы "вагнера" как юридического лица в рф.

"27 декабря 2022 года единый государственный реестр рф показал, что военизированная группа "вагнера" официально зарегистрирована как юридическое лицо. Группа заявила о своей основной деятельности как "консалтинг в области управления"; о боевой службе не упоминалось, - сказано в отчете. - Пока непонятно, в какой степени структура "чвк центр вагнера" будет использоваться для управления военизированной деятельностью "вагнера".

При этом МО Британии отмечает, что частные военные компании (ЧВК) остаются незаконными в россии, несмотря на длительные дискуссии по реформированию законодательства.

И добавляет, что "владелец "вагнера" евгений пригожин, вероятно, частично финансировал организацию за счет завышенных государственных контрактов, заключенных с другими его компаниями".

"Регистрация продолжает удивительно быстрое развитие публичного профиля группы, традиционно непрозрачного. пригожин признался в основании "вагнера" только в сентябре 2022 года; в октябре 2022 года он открыл "глянцевую" штаб-квартиру в санкт-петербурге", - отмечает МО Британии.

"Регистрация, вероятно, направлена на то, чтобы максимизировать коммерческую выгоду пригожина и еще больше узаконить все более известную организацию", - резюмирует британская разведка.

Дополнение

Какова функция пригожина в россии и о чем свидетельствует его конфликт с герасимовым - рассказал политолог.