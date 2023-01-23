Як санкції проти "вагнерівців" допоможуть посилити ізоляцію рф - пояснив Центр страткому

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«У США збираються визнати російську приватну військову компанію «вагнер» “транснаціональною злочинною організацією” і запровадити проти неї додаткові санкції. Ця кваліфікація має під собою всі підстави, зважаючи на її протизаконну діяльність в Україні, Сирії, на Балканах, в Африці та інших регіонах світу. «вагнер» – інструмент проксі-війни рф проти демократичного світу. Слово “приватна” у назві компанії не відповідає її суті – засновник ПВК пригожин говорив, що отримує державне фінансування», – йдеться в повідомленні.

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Як пояснює Центр стратегічних комунікацій, нові санкції проти російських найманців і тих держав, що надають їм підтримку, посилять ізоляцію рф. Адже «вагнер» – це яскравий приклад того, як москва толерує відверте беззаконня, культ насильства та кримінальну етику.

Тому нова юридична кваліфікація «вагнера» наблизить до визнання її США терористичною організацією, а рф – державою-спонсором тероризму, вказують у Центрі стракому.

Нагадаємо

Міністерство фінансів США визнає російську організацію найманців Wagner Group "транснаціональною злочинною організацією".