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Как работают магазины сети АТБ во время военной агрессии

Как работают магазины сети АТБ во время военной агрессии

Киев • УНН

 • 208386 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Все магазины крупнейшей национальной сети АТБ работают в усиленном режиме за исключением локаций, где идут активные боевые действия и во временно оккупированных населенных пунктах. Об этом сообщила пресс-служба корпорации АТБ.

"В условиях военной агрессии все магазины торговой сети АТБ работают в усиленном режиме. График их работы корректируется в соответствии с регионом и местом расположения, а также с учетом обострения боевых действий", — сообщила компания.

По официальным данным сети, некоторые магазины временно закрываются в городах, где проходят боевые действия — в Киеве, Харькове, Сумах и Чернигове. Временно закрыты магазины, которые находятся в оккупированных городах — Мелитополь, Бердянск, а также в городах, которые заблокированы агрессором. Такие меры компания внедрила для безопасности своих сотрудников и посетителей магазинов АТБ. При стабилизации ситуации магазины вновь возобновляют свою работу.

Полный перечень временно неработающих магазинов можно найти на официальном сайте АТБ по этой ссылке. Актуальная информация о работающих и временно закрытых магазинов сети АТБ обновляется ежечасно, ее также можно получить в чат-ботах компании в мессенджерах Viber и Telegram.

"Компания проводит ежечасный мониторинг ситуации по всем регионам присутствия. Также внедряются все необходимые меры для обеспечения магазинов торговой сети АТБ продуктами питания и товарами первой необходимости в максимальном объеме", — заверили в пресс-службе корпорации АТБ.

Основные усилия корпорации АТБ направлены на выполнение своей главной миссии-обеспечение населения продуктами питания и товарами первой необходимости. В условиях усложненной логистики из-за боевых действий и разрушения дорожной инфраструктуры, АТБ создала сеть опорных магазинов, где представлен наиболее широкий ассортимент товаров.
Подвальные помещения работающих магазинов АТБ открыты для украинцев в качестве укрытий от бомбежек и авианалетов.
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