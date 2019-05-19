Как будет работать столичный метрополитен в день инаугурации
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Киевский метрополитен завтра, 20 мая, в день инаугурации будет работать в обычном режиме. Об этом УНН сообщила начальник Информационного центра Киевского метрополитена Наталья Макогон.
"Завтрашнее событие не предусматривает дополнительных поездов, у нас хватает мощностей, чтобы перевезти весь пассажиропоток", - отметила Макогон.
Она сообщила, что завтра метро будет работать в обычном режиме.
Напомним, инаугурация новоизбранного президентаУкраины состоится в понедельник, 20 мая, в 10:00 утра.
Как сообщал УНН, в Киеве по случаю инаугурации Зеленского ограничено движение транспорта 19 и 20 мая.
УНН будет транслировать инаугурацию на своей странице в Facebook.