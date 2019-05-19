Чехію на інавгурації Зеленського представлятиме голова Сенату парламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Чеську Республіку завтра на інавгурації представлятиме голова Сенату парламенту Ярослав Кубера. Про це написав у Twitter посол України у Чеській Республіці Євгеній Перебийніс, передає УНН.
"Чеську Республіку на завтрашній церемонії інавгурації Президента України представлятиме Голова Сенату (верхньої палати) Парламенту Ярослав Кубера. За протокольною ієрархією – це друга посадова особа в державі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Білий дім оголосив склад делегації на інавгурацію Зеленського.
Як повідомляв УНН, інавгурація новообраного президента України відбудеться в понеділок, 20 травня, о 10 годині ранку.
УНН транслюватиме інавгурацію на своїй сторінці у Facebook.