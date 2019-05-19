Чехию на инаугурации Зеленского представит председатель Сената парламента
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Чешскую Республику завтра на инаугурации будет представлять председатель Сената парламента Ярослав Кубера. Об этом написал в Twitter посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис, передает УНН.
"Чешскую Республику на завтрашней церемонии инаугурации Президента Украины будет представлять Председатель Сената (верхней палаты) парламента Ярослав Кубера. По протокольной иерархии - это второе должностное лицо в государстве", - говорится в сообщении.
Напомним, Белый дом объявил состав делегации на инаугурацию Зеленского.
Как сообщал УНН, инаугурация новоизбранного президента Украины состоится в понедельник, 20 мая, в 10:00 утра.
УНН будет транслировать инаугурацию на своей странице в Facebook.