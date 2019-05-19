Як працюватиме столичний метрополітен у день інавгурації
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Київський метрополітен завтра, 20 травня, у день інавгурації працюватиме у звичайному режимі. Про це УНН повідомила начальник Інформаційного центру Київського метрополітену Наталія Макогон.
"Завтрашня подія не передбачає додаткових потягів, у нас вистачає потужностей, щоб перевезти весь пасажиропотік", - зазначила Макогон.
Вона повідомила, що завтра метро працюватиме у звичайному режимі.
Нагадаємо, інавгурація новообраного президентаУкраїни відбудеться в понеділок, 20 травня, о 10 годині ранку.
Як повідомляв УНН, у Києві з нагоди інавгурації Зеленського обмежено рух транспорту 19 та 20 травня.
УНН транслюватиме інавгурацію на своїй сторінці у Facebook.