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Как конфликты влияют на репутацию компании: эксперты о кейсе Scania против "Журавлыны"

Как конфликты влияют на репутацию компании: эксперты о кейсе Scania против "Журавлыны"

Киев  •  УНН

 • 12042 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Даже крупные международные компании не застрахованы от скандалов и конфликтов, которые порой могут иметь катастрофические последствия для репутации бренда. Шведский производитель грузовиков группы VW - Scania, который представлен в Украине дистрибьютором, стал участником не только судебного процесса, но и спровоцированного собственноручно публичного скандала с обвинениями украинской судебной системы в коррупции и дискредитации бывшего украинского дилера "Журавлына". УНН расспросил экспертов о том, каким образом перенос конфликта в публичную плоскость мог отразиться на репутации Scania, работает ли вообще в Украине институт репутации и какое он вообще имеет значение для брендов.

Мнения экспертов

Эксперт по репутации и политтехнолог Борис Тизенгаузен считает, что главная проблема нецивилизованного поведения на рынке Украины некоторых компаний связана с отсутствием института репутации в Украине. То есть, по его словам, таким образом компания позволяет себе любое поведение по отношению не только к конкурентам, но и к партнерам.

“Как такового института репутации в стране нет, поэтому компании используют различные методы давления, в частности на суд, чтобы достичь своих целей. Потому что если бы в европейской стране конфликт и судебный процесс был вынесен в публичную плоскость, то это напрямую отразилось бы на акциях компании, на репутации и на взаимоотношениях с партнерами. То есть там бы сто раз подумали, делать ли это. Рано или поздно судебный процесс завершится, а репутационные потери от широкой огласки и нездорового бизнес-поведения останутся”, — пояснил Тизенгаузен.

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Так как институт репутации в Украине существенно отличается от Европы, то многие компании, по словам эксперта, используют различные “серые” приемы: лоббизм на уровне политиков и подключения посольств.

“Некоторые компании используют лоббизм и подключают посольства. И это не только Швеция делает, но и Китай, Турция подключают своих дипломатических представителей. Это часто работает, потому что никто не хочет ссориться с представителем другой страны, поэтому такой метод хоть и не честный, но действенный”, — рассказал Тизенгаузен.

Политолог Виктор Бобиренко в свою очередь объясняет, что скандалы, вынесенные в публичную плоскость с целью уничтожения и дискредитации оппонента могут отразиться на репутации всех сторон конфликта. По его словам, такое поведение в бизнес-среде настораживает не только партнеров компании, но и потенциальных крупных клиентов, которые просто не захотят однажды оказаться на месте оппонента против агрессора, что не гнушается различными методами дискредитации.

“Скандалы, которые выносятся в публичную плоскость, не играют на репутацию компании. Тем более, что такие скандалы выносятся в публичную плоскость для уничтожения конкурента, и это все прекрасно понимают. К тому же компании часто прикрываются тем, какая у нас плохая судебная система — мол, мы велосипед не придумываем, все здесь плохо, а мы обиженная сторона. И, конечно же, обязательно будут крупные клиенты, которые побоятся быть заляпанными и светиться в случае первых попавшихся проблем на страницах изданий, как это произошло с украинской компанией в процессе судебного конфликта со Scania”, — рассказал Бобиренко.

Политолог согласен с тем, что в Украине, к сожалению, отсутствует институт репутации, чем и пользуются отдельные компании с европейскими корнями.

“В Украине нет вообще такого ресурса как репутация. Репутация у нас не считается ресурсом, а на западе — это основной ресурс. И однажды пойманный на нецивилизованном бизнес-поведении станет нерукопожатным. Поэтому там ведут себя так, а здесь, в Украине, иначе”, — подытожил Бобиренко.

Суть конфликта Scania Украина и “Журавлыны”

Конфликт начался с желания дистрибьютора шведских грузовиков Scania Украины в 2009 году изменить условия договора для сервисного и дилерского центра “Журавлына” на менее выгодные. При этом новые условия было инициировано уже после сделанных “Журавлыной” инвестиций в шведского дистрибьютора. Когда украинский дилер предложил обсудить ситуацию, руководство Scania Украины опубликовало на сайте сообщение для клиентов о том, что отношения с украинцами разорваны, хотя договоры все еще были в силе, а специальная процедура по их расторжению не была запущена.

С тех пор между двумя субъектами хозяйственной деятельности начались длительные и сложные судебные процессы.

В результате кульминацией судебных процессов стала победа “Журавлыны” на 123 млн грн компенсации за выполнение работ в 2012-2017 гг. В публичном пространстве решение суда встретило сопротивление со стороны шведской стороны, отдельных народных депутатов, которые якобы защищают права инвесторов, посольства Швеции.

При этом в судебном порядке компанией “Журавлына” было доказано, что договор был расторгнут не в соответствии с его условиями. Украинцы также в суде доказали, что после того, как начался конфликт, Scania Украина всеми возможными способами препятствовала украинскому дилеру и сервисному центру выполнять свои обязательства по договору: отключила от всех возможных электронных систем и сервисов по обслуживанию клиентов. Следующее апелляционное судебное заседание по делу Scania Украины против “Журавлыны” запланировано на 19 марта.

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