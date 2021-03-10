Як конфлікти впливають на репутацію компанії: експерти про кейс Scania проти “Журавлини”

Думки експертів

Експерт із репутації та політтехнолог Борис Тизенгаузен вважає, що головна проблема часом нецивілізованої поведінки на ринку України деяких компаній пов’язана з відсутністю інституту репутації в Україні. Тобто, за його словами, таким чином компанія дозволяє собі будь-яку поведінку по відношенню не лише до конкурентів, але й до партнерів.

“Як такого інституту репутації в країні немає, тому компанії використовують різні методи тиску, зокрема на суд, щоб досягти своїх цілей. Тому що якби в європейській країні конфлікт і судовий процес був винесений у публічну площину, то це напряму відобразилося б на акціях компанії, на репутації та на взаємовідносинах із партнерами. Тобто там би сто разів подумали, чи робити це. Адже рано чи пізно судовий процес завершиться, а репутаційні втрати від широко розголосу і нездорової бізнес-поведінки залишаться”, — пояснив Тизенгаузен.

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Через те, що інститут репутації в Україні суттєво відрізняється від країн Європи, то багато компаній, за словами експерта, використовують різні “сірі” прийоми: лобізм на рівні політиків і підключення посольств.

“Деякі компанії використовують лобізм і підключають посольства. І це не тільки Швеція робить, але й Китай, Туреччина підключають своїх дипломатичних представників. Це часто працює, бо ніхто не хоче сваритись з представником іншої країни, тому такий метод хоч і не чесний, але дієвий”, — розповів Тизенгаузен.

Політолог Віктор Бобіренко своєю чергою пояснює, що скандали, винесені у публічну площину з метою знищення та дискредитації опонента можуть відбитися на репутації всіх сторін конфлікту. За його словами, така поведінка в бізнес-середовищі насторожує не лише партнерів компанії, але й потенційних великих клієнтів, які просто не захочуть одного дня опинитись на місці опонента проти агресора, що не гребує різними методами дискредитації.

“Скандали, які виносяться у публічну площину, не грають на репутацію компанії. Тим більше, що такі скандали виносяться у публічну площину для знищення конкурента, і це всі прекрасно розуміють. До того ж компанії часто прикриваються тим, яка у нас погана судова система — мовляв, ми велосипед не вигадуємо, все тут погано, а ми ображена сторона. І, ясна річ, що обов’язково будуть великі клієнти, які побояться бути заляпаними та світитися у випадку перших-ліпших проблем на шпальтах видань, як це сталося з українською компанією в процесі судового конфлікту зі Scania”, — розповів Бобіренко.

Політолог згоден з тим, що в Україні, на жаль, відсутній інститут репутації, чим і користуються окремі компанії з європейським корінням.

“В Україні немає взагалі такого ресурсу як репутація. Репутація у нас не вважається ресурсом, а на заході — це основний ресурс. І один раз спалений за нецивілізованою бізнес-поведінкою стане не рукоподаваним. Тому там поводять себе так, а тут, в Україні, інакше”, — підсумував Бобіренко.

Суть конфлікту Scania Україна і “Журавлина”

Конфлікт почався з бажання дистриб’ютора шведських вантажівок Scania Україна у 2009 році змінити умови договорів для сервісного та дилерського центру “Журавлина” на менш вигідні. При цьому нові умови було ініційовано вже після зроблених “Журавлиною” інвестицій в шведського дистриб’ютора. Коли український дилер запропонував обговорити ситуацію, керівництво Scania Україна опублікувало на сайті повідомлення для клієнтів про те, що відносини з українцями розірвані, хоча договори все ще були в силі, а спеціальна процедура з їх розірвання не була запущена.

Відтоді між двома суб’єктами господарської діяльності почалися тривалі та складні судові процеси.

У результаті кульмінацією судових процесів стала перемога “Журавлини” на 123 млн грн компенсації за виконання робіт у 2012-2017 рр. У публічному просторі рішення суду зустріло опір з боку шведської сторони, окремих народних депутатів, які нібито захищають права інвесторів, посольства Швеції.

При цьому в судовому порядку компанією “Журавлина” було доведено, що договір був розірваний не у відповідності до його умов. Українці також у суді довели, що після того, як почався конфлікт, Scania Україна усіма можливими способами перешкоджала українському дилеру та сервісному центру виконувати свої зобов’язання за договором: відключила від всіх можливих електронних систем і сервісів з обслуговування клієнтів. Наступне апеляційне судове засідання у справі Scania Україна проти “Журавлини” заплановане на 19 березня.