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Як конфлікти впливають на репутацію компанії: експерти про кейс Scania проти “Журавлини”

Як конфлікти впливають на репутацію компанії: експерти про кейс Scania проти “Журавлини”

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. Навіть великі міжнародні компанії не застраховані від скандалів і конфліктів, які часом можуть мати катастрофічні наслідки для репутації бренду. Шведський виробник вантажівок групи VW — Scania, який представлений в Україні дистриб’ютором, став учасником не лише судового процесу, але й спровокованого власноруч публічного скандалу зі звинуваченнями української судової системи в корупції та дискредитації колишнього українського дилера “Журавлина”. УНН розпитав експертів про те, яким чином перенесення конфлікту в публічну площину могло відбитися на репутації Scania, чи взагалі в Україні працює інститут репутації та яке він взагалі має значення для брендів.

Думки експертів

Експерт із репутації та політтехнолог Борис Тизенгаузен вважає, що головна проблема часом нецивілізованої поведінки на ринку України деяких компаній пов’язана з відсутністю інституту репутації в Україні. Тобто, за його словами, таким чином компанія дозволяє собі будь-яку поведінку по відношенню не лише до конкурентів, але й до партнерів.

“Як такого інституту репутації в країні немає, тому компанії використовують різні методи тиску, зокрема на суд, щоб досягти своїх цілей. Тому що якби в європейській країні конфлікт і судовий процес був винесений у публічну площину, то це напряму відобразилося б на акціях компанії, на репутації та на взаємовідносинах із партнерами. Тобто там би сто разів подумали, чи робити це. Адже рано чи пізно судовий процес завершиться, а репутаційні втрати від широко розголосу і нездорової бізнес-поведінки залишаться”, — пояснив Тизенгаузен.

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Через те, що інститут репутації в Україні суттєво відрізняється від країн Європи, то багато компаній, за словами експерта, використовують різні “сірі” прийоми: лобізм на рівні політиків і підключення посольств.

“Деякі компанії використовують лобізм і підключають посольства. І це не тільки Швеція робить, але й Китай, Туреччина підключають своїх дипломатичних представників. Це часто працює, бо ніхто не хоче сваритись з представником іншої країни, тому такий метод хоч і не чесний, але дієвий”, — розповів Тизенгаузен.

Політолог Віктор Бобіренко своєю чергою пояснює, що скандали, винесені у публічну площину з метою знищення та дискредитації опонента можуть відбитися на репутації всіх сторін конфлікту. За його словами, така поведінка в бізнес-середовищі насторожує не лише партнерів компанії, але й потенційних великих клієнтів, які просто не захочуть одного дня опинитись на місці опонента проти агресора, що не гребує різними методами дискредитації.

“Скандали, які виносяться у публічну площину, не грають на репутацію компанії. Тим більше, що такі скандали виносяться у публічну площину для знищення конкурента, і це всі прекрасно розуміють. До того ж компанії часто прикриваються тим, яка у нас погана судова система — мовляв, ми велосипед не вигадуємо, все тут погано, а ми ображена сторона. І, ясна річ, що обов’язково будуть великі клієнти, які побояться бути заляпаними та світитися у випадку перших-ліпших проблем на шпальтах видань, як це сталося з українською компанією в процесі судового конфлікту зі Scania”, — розповів Бобіренко.

Політолог згоден з тим, що в Україні, на жаль, відсутній інститут репутації, чим і користуються окремі компанії з європейським корінням.

“В Україні немає взагалі такого ресурсу як репутація. Репутація у нас не вважається ресурсом, а на заході — це основний ресурс. І один раз спалений за нецивілізованою бізнес-поведінкою стане не рукоподаваним. Тому там поводять себе так, а тут, в Україні, інакше”, — підсумував Бобіренко.

Суть конфлікту Scania Україна і “Журавлина”

Конфлікт почався з бажання дистриб’ютора шведських вантажівок Scania Україна у 2009 році змінити умови договорів для сервісного та дилерського центру “Журавлина” на менш вигідні. При цьому нові умови було ініційовано вже після зроблених “Журавлиною” інвестицій в шведського дистриб’ютора. Коли український дилер запропонував обговорити ситуацію, керівництво Scania Україна опублікувало на сайті повідомлення для клієнтів про те, що відносини з українцями розірвані, хоча договори все ще були в силі, а спеціальна процедура з їх розірвання не була запущена.

Відтоді між двома суб’єктами господарської діяльності почалися тривалі та складні судові процеси.

У результаті кульмінацією судових процесів стала перемога “Журавлини” на 123 млн грн компенсації за виконання робіт у 2012-2017 рр. У публічному просторі рішення суду зустріло опір з боку шведської сторони, окремих народних депутатів, які нібито захищають права інвесторів, посольства Швеції.

При цьому в судовому порядку компанією “Журавлина” було доведено, що договір був розірваний не у відповідності до його умов. Українці також у суді довели, що після того, як почався конфлікт, Scania Україна усіма можливими способами перешкоджала українському дилеру та сервісному центру виконувати свої зобов’язання за договором: відключила від всіх можливих електронних систем і сервісів з обслуговування клієнтів. Наступне апеляційне судове засідання у справі Scania Україна проти “Журавлини” заплановане на 19 березня.

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