Как экономно заряжать гаджеты - лайфхаки от энергетиков

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Чтобы избежать технических неисправностей гаджетов и не потреблять лишней электроэнергии при их зарядке, нужно знать и соблюдать простые правила, отмечают в энергетической компании YASNO и дают ряд советов, пишет УНН.