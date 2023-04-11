Как экономно заряжать гаджеты - лайфхаки от энергетиков

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Киев • УНН

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. Чтобы избежать технических неисправностей гаджетов и не потреблять лишней электроэнергии при их зарядке, нужно знать и соблюдать простые правила, отмечают в энергетической компании YASNO и дают ряд советов, пишет УНН.

Детали

Компания отмечает, что подготовила "лайфхаки, которые пригодятся" и приводит перечень:

  • используйте оригинальное зарядное устройство для гаджета;
  • не оставляйте надолго гаджет полностью разряженным;
  • подзаряжайте гаджет, когда остается не более 20% заряда (чем больше циклов заряда, тем ресурс зарядки и его эффективность быстрее уменьшается);
  • не оставляйте устройство подключенным к электросети после 100% зарядки (это может привести к перегреву и снижению ресурса аккумулятора и потреблению дополнительной электроэнергии);
  • если вам нужно быстро зарядить гаджет, лучше им не пользуйтесь в это время или переведите его в режим «в самолете».

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