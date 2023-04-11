Как экономно заряжать гаджеты - лайфхаки от энергетиков
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Чтобы избежать технических неисправностей гаджетов и не потреблять лишней электроэнергии при их зарядке, нужно знать и соблюдать простые правила, отмечают в энергетической компании YASNO и дают ряд советов, пишет УНН.
Детали
Компания отмечает, что подготовила "лайфхаки, которые пригодятся" и приводит перечень:
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- используйте оригинальное зарядное устройство для гаджета;
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- не оставляйте надолго гаджет полностью разряженным;
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- подзаряжайте гаджет, когда остается не более 20% заряда (чем больше циклов заряда, тем ресурс зарядки и его эффективность быстрее уменьшается);
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- не оставляйте устройство подключенным к электросети после 100% зарядки (это может привести к перегреву и снижению ресурса аккумулятора и потреблению дополнительной электроэнергии);
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- если вам нужно быстро зарядить гаджет, лучше им не пользуйтесь в это время или переведите его в режим «в самолете».
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