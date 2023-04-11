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Як економно заряджати гаджети - лайфхаки від енергетиків

Як економно заряджати гаджети - лайфхаки від енергетиків

Київ • УНН

 • 740397 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Щоб уникнути технічних несправностей гаджетів та не споживати зайвої електроенергії при їх заряджанні, потрібно знати та дотримуватись простих правил, зазначають в енергетичній компанії YASNO і дають низку порад, пише УНН.

Деталі

Компанія зазначає, що підготувала "лайфхаки, які стануть у пригоді" і наводить перелік:

  • використовуйте оригінальний зарядний пристрій для гаджету;
  • не залишайте надовго гаджет повністю розрядженим;
  • підзаряджайте гаджет, коли залишається не більше 20% заряду (чим більше циклів заряду, тим ресурc зарядки та його ефективність швидше зменшується);
  • не залишайте пристрій підключеним до електромережі після 100% зарядки (це може призвести до перегрівання і зниження ресурсу акумулятора і споживання додаткової електроенергії);
  • якщо вам потрібно швидко зарядити гаджет, краще ним не користуйтесь в цей час або переведіть його в режим «у літаку».

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