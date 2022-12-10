Как ухаживать за кожей зимой: советы специалистов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Зимой, когда температура воздуха и уровень влажности резко падают, могут появляться признаки и симптомы сухой кожи (ксероза). Как ухаживать за кожей в холодное время года, рассказали в Центре общественного здоровья, пишет УНН.
Детали
Специалисты поделились следующими советами:
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- Прикрывайте открытые участки тела в холодную и ветреную погоду. Зимой надевайте шапку, шарф и перчатки.
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- Надевайте резиновые перчатки, когда моете посуду и используете жесткие моющие средства.
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- Пользуйтесь увлажняющим кремом. Посоветуйтесь с врачом о том, какой крем вам подходит, особенно, если имеете дополнительные осложнения, например акне и т.д.
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- Используйте гели для душа с увлажняющими компонентами.
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- Пользуйтесь увлажнителем воздуха зимой.
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- Мойтесь не горячей водой, а теплой.
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- Промокните кожу полотенцем после душа, но не трите.
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Большинство случаев сухости кожи, указывают эксперты, могут быть скорректированы домашним уходом.
"Если за сухой кожей не ухаживать, это может привести к атопическому дерматиту (экземе) или инфекциям, когда сухая кожа трескается, бактерии могут проникать в рану и вызывать воспаление", - отмечают в ЦОЗ.
Специалисты призывают обязательно обращаться к врачу, если:
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- состояние вашей кожи не улучшается, даже если вы ухаживаете за ней;
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- сухость кожи влечет покраснение;
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- зуд и сухость кожи мешают вам спать;
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- у вас есть открытые язвы или инфекции из-за царапин;
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- большие участки кожи отслаиваются или шелушатся.
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