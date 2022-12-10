Как ухаживать за кожей зимой: советы специалистов

Детали

Специалисты поделились следующими советами:



Прикрывайте открытые участки тела в холодную и ветреную погоду. Зимой надевайте шапку, шарф и перчатки.



Надевайте резиновые перчатки, когда моете посуду и используете жесткие моющие средства.



Пользуйтесь увлажняющим кремом. Посоветуйтесь с врачом о том, какой крем вам подходит, особенно, если имеете дополнительные осложнения, например акне и т.д.



Используйте гели для душа с увлажняющими компонентами.



Пользуйтесь увлажнителем воздуха зимой.



Мойтесь не горячей водой, а теплой.



Промокните кожу полотенцем после душа, но не трите.



Большинство случаев сухости кожи, указывают эксперты, могут быть скорректированы домашним уходом.

"Если за сухой кожей не ухаживать, это может привести к атопическому дерматиту (экземе) или инфекциям, когда сухая кожа трескается, бактерии могут проникать в рану и вызывать воспаление", - отмечают в ЦОЗ.

Специалисты призывают обязательно обращаться к врачу, если:



состояние вашей кожи не улучшается, даже если вы ухаживаете за ней;



сухость кожи влечет покраснение;



зуд и сухость кожи мешают вам спать;



у вас есть открытые язвы или инфекции из-за царапин;



большие участки кожи отслаиваются или шелушатся.



Дополнение

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