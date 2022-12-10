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Как ухаживать за кожей зимой: советы специалистов

Как ухаживать за кожей зимой: советы специалистов

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. Зимой, когда температура воздуха и уровень влажности резко падают, могут появляться признаки и симптомы сухой кожи (ксероза). Как ухаживать за кожей в холодное время года, рассказали в Центре общественного здоровья, пишет УНН.

Детали

Специалисты поделились следующими советами:

  • Прикрывайте открытые участки тела в холодную и ветреную погоду. Зимой надевайте шапку, шарф и перчатки.
  • Надевайте резиновые перчатки, когда моете посуду и используете жесткие моющие средства.
  • Пользуйтесь увлажняющим кремом. Посоветуйтесь с врачом о том, какой крем вам подходит, особенно, если имеете дополнительные осложнения, например акне и т.д.
  • Используйте гели для душа с увлажняющими компонентами.
  • Пользуйтесь увлажнителем воздуха зимой.
  • Мойтесь не горячей водой, а теплой.
  • Промокните кожу полотенцем после душа, но не трите.

Большинство случаев сухости кожи, указывают эксперты, могут быть скорректированы домашним уходом.

"Если за сухой кожей не ухаживать, это может привести к атопическому дерматиту (экземе) или инфекциям, когда сухая кожа трескается, бактерии могут проникать в рану и вызывать воспаление", - отмечают в ЦОЗ.

Специалисты призывают обязательно обращаться к врачу, если:

  • состояние вашей кожи не улучшается, даже если вы ухаживаете за ней;
  • сухость кожи влечет покраснение;
  • зуд и сухость кожи мешают вам спать;
  • у вас есть открытые язвы или инфекции из-за царапин;
  • большие участки кожи отслаиваются или шелушатся.

Дополнение

Как в условиях регулярного отсутствия воды и света ухаживать за волосами – рассказала трихолог.

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