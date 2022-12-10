Як доглядати за шкірою взимку: поради спеціалістів

Деталі

Спеціалісти поділилися наступними порадами:



Прикривайте відкриті ділянки тіла в холодну та вітряну погоду. Взимку надівайте шапку, шарф і рукавички.



Надівайте гумові рукавички, коли миєте посуд і використовуєте жорсткі мийні засоби.



Користуйтеся зволожувальним кремом. Порадьтеся із лікарем про те, який крем вам підходить, особливо, якщо маєте додаткові ускладнення, як-от акне тощо.



Використовуйте гелі для душу зі зволожувальними компонентами.



Користуйтеся зволожувачем повітря взимку.



Мийтеся не гарячою водою, а теплою.



Промокніть шкіру рушником після душу, але не тріть.



Більшість випадків сухості шкіри, вказують експерти, можуть бути скориговані домашнім доглядом.

"Якщо за сухою шкірою не доглядати, це може призвести до атопічного дерматиту (екземи) або інфекцій, коли суха шкіра тріскається, бактерії можуть проникати в рану та спричиняти запалення", - наголошують у ЦГЗ.

Фахівці закликають обов’язково звертатися до лікаря, якщо:



стан вашої шкіри не покращується, навіть якщо ви доглядаєте за нею;



сухість шкіри спричиняє почервоніння;



свербіж та сухість шкіри заважають вам спати;



у вас є відкриті виразки або інфекції через подряпини;



великі ділянки шкіри відшаровуються чи лущаться.



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