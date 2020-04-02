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Как родителям не сойти с ума во время карантина: советы психолога

Киев  •  УНН

 • 54008 просмотра

КИЕВ. 2 апреля УНН. Во время карантина родители много времени проводят дома со своими детьми. Как провести его с пользой и максимальным комфортом для обоих - в комментарии УНН рассказывала психолог Елена Рыхальская.

“Нужно сказать, что для родителей это конечно же повод наладить отношения с детьми и понять их внутренний мир, потому что благодаря тому, что мы очень заняты на работе - даже если мы хотим - нам просто некогда. По-сути, на карантине мы сталкиваемся со своим ребенком и с его всеми потребностями, проблемами, особенностями, которые нравятся нам или нет, но тем не менее. И мы смотрим на своего ребенка, как в зеркало. Если мы видим какие-то проблемы - то это всегда было, есть и будет. Проблемы детей - это проблемы родителей”, - сказала Елена Рыхальская.

Она отметила, что если ребенок гиперактивен - с ним нужно посидеть и поговорить: о нем, о его увлечениях, что ему нравится, как он воспринимает историю, фильм или ситуацию, кем бы он хотел быть.

“Гиперактивного ребенка нужно чуть-чуть “погладить” эмоционально и раскрыть на уровне когнитивной информации. Если ребенок наоборот статичен, замкнут, он говорит “Я буду спать, я не хочу ничего делать”, значит нужно, конечно же, вводить, но не назидательно, формы общения на уровне “Так, по телевизору психолог сказал: каждый час - десять приседаний”. Мы это делаем, потому что мы тогда прорабатываем свои мышечные зажимы, это не обсуждается. Привлекаем кошку и собаку”, - рассказала Елена Рыхальская.

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Психолог добавила, что замкнутого ребенка нужно выводить на телесно-ориентированные формы общения.

По ее словам, чаще всего родители во время карантина сталкиваются с тем, что не могут оторвать детей от интернета, а также происходит псевдообучение.

“Псевдообучение детей на уровне “Посмотрите какую-то лекцию, учитель что-то сказал” - не работает. Ни отличники, ни двоечники не хотят делать уроки. Они понимают, что их проверять не будут”, - отметила Елена Рыхальская.

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Она добавила, что дети понимают, что ответственности за это не будет, только перед родителями. Но родители нервные и тоже не хотят делать уроки.

“И дети реально не учатся. Они сидят в гаджетах. Что делать в этом случае - конечно, не нужно ребенку создавать дополнительный стресс: “Я отключу интернет или заберу у тебя гаджет”. Просто нужно договориться, если у вас хороший контакт с ребенком - договориться возможно. То есть: “Давай так, Максим, разбиваем наше время, которое мы проводим дома, на часы. 20 минут гаджетов, 20 минут мы занимаемся какой-то зарядкой или выводим собаку, то есть, двигаемся, а 20 минут - мы просто общаемся”, - сказала Елена Рыхальская.

Психолог отметила, что темы могут быть любыми, и их может предлагать ребенок. Если у ребенка нет тем для общения - тогда их может придумать взрослый, но первую тему придумывает ребенок. Также разговор можно заменить на звонок бабушке. Разделение же на 20 минут позволяет поддерживать ребенка в динамике и не делать статично одно и то же.

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“На третий день ребенок начнет вам рассказывать то, чего никогда бы не рассказал. Это формирование доверия - последние 20 минут в часе”, - добавила Елена Рыхальская.

По ее словам, современные родители не привыкли много времени проводить с детьми, но в этом нет ничего страшного.

“Нужно учиться из каждой сложной ситуации извлекать выводы, выгоду для вашей семьи. Если у вас раньше не получалось - учитесь, не будьте эгоистами. Я не знаю ни одного психически здорового ребенка, который бы не хотел больше проводить времени с родителями. Только это должно быть качественное время. Пусть он вам помогает по кухне. Пусть вы наконец выкупаете свою собаку, которую не купали полгода. Нужно все делать вместе, даже если вы читаете какую-то книгу и вам кажется, что она слишком взрослая, а ребенок сидит рядом. Читайте ее вслух”, - сказала психолог.

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Она добавила, что карантин - это возможность заняться собой и своими детьми.

“Скоро пройдет карантин, и вы будете жалеть об этих упущенных возможностях. Нужно воспринимать ситуацию не как “Ой, по другому невозможно, нас поставили в ситуацию безысходности”. Нет, нужно это воспринимать как “Боже мой, это же какая, на самом деле, дана нам возможность”, - резюмировала Елена Рыхальская.

Напомним, чрезвычайная ситуация в Украине продлится до 24 апреля.

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