Ядерный терроризм в действии: рашисты заявили о готовности подорвать заминированную ЗАЭС

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"Как вы знаете, мы заминировали все важные объекты Запорожской атомной станции. И мы не скрываем этого от врага. Мы их предупредили. Враг знает, что станция будет или русской, или ничьей. Мы готовы к последствиям этого шага. И вы, воины-освободители, должны понимать, что другого пути у нас нет. И если будет самый жесткий приказ – мы должны выполнить его с честью!" – сказал васильев своим солдатам.

Добавим

Ранее представитель пресс-службы ГУР МО Андрей Юсов сообщил, что ведомство имеет подтвержденную информацию о минировании энергоблоков ЗАЭС российскими войсками.

Напомним

Как писал УНН, в результате обстрелов со стороны российских оккупантов на Запорожской АЭС остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.