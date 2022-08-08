Ядерный терроризм в действии: рашисты заявили о готовности подорвать заминированную ЗАЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Российские оккупанты уже открыто шантажируют весь мир, заявляя о минировании Запорожской АЭС и готовности ее подорвать. В своем заявлении начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вс рф генерал-майор валерий васильев, который сейчас командует гарнизоном ЗАЭС, сказал, что "здесь будет или русская земля, или выжженная пустыня", передает УНН.
Цитата
"Как вы знаете, мы заминировали все важные объекты Запорожской атомной станции. И мы не скрываем этого от врага. Мы их предупредили. Враг знает, что станция будет или русской, или ничьей. Мы готовы к последствиям этого шага. И вы, воины-освободители, должны понимать, что другого пути у нас нет. И если будет самый жесткий приказ – мы должны выполнить его с честью!" – сказал васильев своим солдатам.
Добавим
Ранее представитель пресс-службы ГУР МО Андрей Юсов сообщил, что ведомство имеет подтвержденную информацию о минировании энергоблоков ЗАЭС российскими войсками.
Напомним
Как писал УНН, в результате обстрелов со стороны российских оккупантов на Запорожской АЭС остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.