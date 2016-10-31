Ядерная независимость Украины: миф или реальность?

КИЕВ. 31 октября. УНН. Ряд экспертов, комментируя инициативы Минэнерго, отмечают, что Украина действительно имеет потенциал к развитию атомной энергетики, которая, к слову, в разы дешевле, чем тепловая. Главное - правильно этим потенциалом распорядиться, заручившись поддержкой мощных частных инвесторов.

О факторах, тормозящих путь Украины к ядерной независимости, а также об особенностях отечественной добычи урановых руд, УНН пообщался с экспертом, доктором геологических наук Анной Калашник.

- Госпожа, Анна, как вы оцениваете перспективы развития отечественной уранодобывающей промышленности и идею обеспечения ядерной энергетики страны собственным сырьем?

- Я отношусь к этой инициативе очень положительно. На сегодня сложилась довольно непростая ситуация с ураном в Украине.

Собственными силами мы добываем только 37% уранового концентрата, который нам нужен для обеспечения наших отечественных атомных станций. А это очень мало. Учитывая ситуацию с РФ и то, что российская корпорация "ТВЭЛ" является основным поставщиком тепловыделяющих сборок для наших атомных электростанций - это с моей точки зрения, несет определенную угрозу, поскольку обусловливает уязвимость отечественной ядерной энергетики от внешнего политического и экономического давления.

Мы уже потеряли возможность иметь собственный замкнутый ядерно-топливный цикл и сейчас это финансово нам не по карману. Однако мы должны сохранить независимость в обеспечении отечественной ядерной энергетики собственным урановым сырьем, развивать отечественную уранодобывающую промышленность.

- Можете коротко охарактеризовать, какова ситуация по обеспечению урановой рудой потребностей ядерно-энергетических стран на мировых рынках?

- В настоящее время ситуация на мировом рынке урана складывается таким образом, что в ближайшей перспективе есть угроза определенного дефицита урана для обеспечения потребностей ядерно-энергетических стран. Растущие потребности мирового сообщества в электроэнергии, энергии в ближайшей время несомненно будут в значительной степени удовлетворяться за счет ядерной энергетики. При этом, большая часть европейских стран исчерпала ресурсы урана на своих месторождениях. Ярким примером является Франция, которая уже не имеет собственного ресурса урана, при этом 75% электроэнергии в этой стране добывается атомными электростанциями. Поэтому она вынуждена добывать его за рубежом, тратя значительные средства. Свободного рынка урана в настоящее время все равно нет. Временно, после аварии на стации "Фукусима", упала цена на уран, но потребность в уране в мире колоссальная. Существует и прогнозируется дефицит урана и соответственно дефицит ядерного топлива.

- Что, по Вашему мнению, сегодня тормозит путь Украины к самостоятельному наращиванию уранодобычи?

- Украине действительно уже сегодня нужно думать о том, что для дальнейшего развития нашей отечественной атомной энергетики уже сейчас должен быть решен вопрос гарантированного обеспечения ее работы ядерным топливом на значительный срок. А для этого мы должны иметь независимость в ее обеспечении урановым сырьем. То есть, мы должны все усилия приложить к тому, чтобы мы смогли быть самостоятельными в добыче урана.

Сейчас мы закупаем ядерное топливо у российской корпорации "ТВЭЛ" в зависимости от текущей стоимости тепловыделяющих сборок на сумму от 600 до 630 млн долларов ежегодно. И на сумму около 45 млн долларов мы закупаем тепловыделяющие сборки у американо-японской компании Westinghouse для нужд Южно-Украинской атомной электростанции.

Но главная задача - иметь долгосрочные гарантии на стабильное обеспечение наших АЭС ядерным топливом. А для этого нам, по крайней мере, нужно гарантированно обеспечить собственное производство уранового концентрата в полном объеме потребности. Сейчас мы обеспечиваем только более третьей части необходимого объема уранового концентрата, а нужно довести эту цифру до 2,5 тыс. тонн в год, чтобы мы себя обеспечивали собственным ураном. Нужно наращивать объемы производства урана на Новоконстантиновской шахте, но это требует значительных инвестиций и определенного времени. Дополнительные объемы урана можно в короткий срок получить за счет введения в эксплуатацию месторождений песчаникового типа. На территории Украины 12 месторождений урана песчаникового типа, которые могут разрабатываться так называемым методом подземного выщелачивания.

- Является ли сегодня добыча урана в Украине рентабельной?

- Добыча урана на месторождениях метасоматического геолого-промышленного типа, которые сейчас эксплуатируются в Украине является рентабельной, но с большой себестоимостью производства уранового концентрата. В результате отечественная сырьевая база урана является очень уязвимой к изменениям экономических условий. Запасы урана на трех из четырех месторождений урана, которые сейчас эксплуатируются практически исчерпаны.

Обеспечение ураном на ближайшую перспективу связывается главным образом с разработкой Новоконстантиновского месторождения урана. И нам нужно не просто сохранить свою уранодобывающую промышленность, но и обеспечить ее устойчивое развитие, потому что ситуация на мировом рынке может измениться, а мы должны иметь гарантированную обеспеченность собственным урановым сырьем, и не зависеть от его поставок извне.

- Расскажите, пожалуйста, подробнее, о методе подземного выщелачивания урана? Можно ли его использовать у нас?

- Да можно. И нужно.

На сегодняшний день этот метод добычи урана является наиболее прогрессивным и самым экологически чистым. И действительно, введение в эксплуатацию месторождений урана песчаникового типа позволит и значительно повысить устойчивость сырьевой базы урана Украины к изменениям экономических условий на мировом рынке. Для ввода в эксплуатацию этих месторождений у нас есть кадровый потенциал, главным образом, это специалисты-уранщики ликвидированных в последние несколько лет структурных подразделений Государственного предприятия "Кировгеология".

Именно это предприятие занималось поисками и разведкой месторождений урана, участвовало в промышленной разработке Девладовского и Братского месторождений урана песчаникового типа методом подземного выщелачивания. Эти люди обладают уникальными знаниями, имеют значительный производственный опыт и их нужно задействовать именно в этой сфере. Этот кадровый потенциал нужно сохранить и использовать по специальности.

Метод подземного выщелачивания успешно используется в для разработки урановых месторождений в разных странах мира. И его использование динамично распространяется. Например, объемы добытого этим методом урана в мире выросли с 14% в 2005 году до более чем 45% в 2015 г. Лидирующие позиции занимает Казахстан, который добывает около 37% от общего объема добытого методом подземного выщелачивания урана в мире, и 8% это - Узбекистан, США, Россия, Китай, Австралия и Чешская республика.

И в Украине хорошо знают эту технологию, она впервые в мире была использована для разработки Девладовского месторождения урана, расположенного в Днепропетровской области, затем Братского месторождения в Николаевской области. Но разработка последнего месторождения этим методом была закончена в Украине в 1986 году и больше не используется.

На сегодня эта методика используется в мире со значительными новыми технологическими инновациями. Это позволяет выполнять добычу урана с минимальным воздействием на окружающую среду, прежде всего, благодаря полной автоматизации производства и системы контроля, оптимизации технологии бурения скважин, их конструкции, использования новых технических решений в обеспечении оптимальных гидродинамических режимов при добыче. И по сравнению с шахтным методом здесь колоссальное количество преимуществ, поскольку метод подземного выщелачивания исключает из цепи производства ряд экологически опасных технологических операций. Подземное выщелачивание - практически безотходное производство, которое осуществляется на месте залегания руд без нарушения существующих природных условий. Шахтных и сточных вод не создается. Отвалы руд, горных пород - отсутствуют, осушение водоносных горизонтов не происходит. При использовании метода подземного выщелачивания с современными технологическими инновациями и организацией технологического и экологического мониторинга - экологическая опасность добычи сводится практически к нулю.

- Как вы оцениваете перспективу привлечения инвестора в Украину с целью наращивания объемов уранодобычи?

На мой взгляд, привлечение отечественных инвесторов является вполне приемлемым. Украина в максимально короткий срок должна провести оценку собственных возможностей и реального времени реализации собственных ресурсных и финансовых затрат, необходимых для обеспечения себя собственным урановым сырьем в полном объеме.

Привлечение отечественных инвесторов позволит обеспечить отечественную независимость в добыче урана. Привлечение иностранных инвестиций может привести к частичной потере контроля над собственными месторождениями урана и его добычей.